الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2900 ملزمة تعليمية خاصة بطلاب إحدى الكليات دون تفويض بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مطبعة بدون ترخيص في الإسكندرية، بداخلها 2900 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية الخاصة بطلاب إحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى 2900من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رسائل الصعيد

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