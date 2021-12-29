شاب يقتل صديقه طعنا أثناء لهوه بمطواة في دار السلام

شهد اليوم الأربعاء، على جريمة قتل وقعت في منطقة دار السلام، حيث طعن شاب صديقه طعنا بمطواة ليفارق الحياة اللهو في دائرة القسم.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من القبض على مرتكب الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة.

كان قد ورد بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي بمقتل شاب طعنا بسلاح أبيض.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب ثلاثيني مصاب بطعنة نافذة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق الضحية، وأمكن القبض عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.