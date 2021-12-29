الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تاجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية «أنصار بيت المقدس»

محاكمة أنصار بيت
محاكمة أنصار بيت المقدس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد مصباح في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس» لجلسة الغد الخميس لحضور المتهم من محبسه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية- أنصار بيت المقدس- تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

تاجيل اعادة محاكمة متهم أنصار بيت المقدس الدائرة الثالثة ارهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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