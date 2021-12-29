أحمد عبدالرازق أبوالعلا: الرئيس الحالي لاتحاد الكتاب يحصر كل الاختصاصات في شخصه

قال الكاتب والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، إن اتحاد الكتاب لا يمكن أن يحقق أي مكاسب ثقافية أو اجتماعية إذا كان مجلس إدارته غير متجانس، لافتا إلى أن ما يحدث في الاتحاد خلال الفترات الماضية يعطي لنا الصورة القائمة لأداء المجلس والذي تأتي قراراته فردية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جبهة إصلاح اتحاد كتاب مصر، بحضور الكاتب والشاعر أحمد سويلم، والكاتب والناقد الأمير أباظة، والكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار، والكاتبة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، الكاتبة الدكتور زينب العسال، والكاتب مصطفى القاضي، في مقر مؤسسة سيا بالدقي.

جاء اللقاء في إطار مناقشة جبهة الإصلاح في انتخابات اتحاد الكتاب المقرر لها 31 ديسمبر الجاري، وتقديم برنامجهم الانتخابي، والتعرف على رؤيتهم المستقبلية من أجل النهوض باتحاد الكتاب وتحقيق طموح جموع الكتاب في اتحادهم العريق.

وأضاف أبو العلا أن هناك لائحة تشير إلى أن رئيس المجلس عليه أن ينفذ قرار مجلس إدارة الاتحاد لا العكس، موضحًا أن الرئيس الحالي للاتحاد يحصر كل الاختصاصات المعنية بالمجلس في شخصه، وأنشأ ما يسمى بالمجلس الاستشاري، وأغلب أعضاء المجلس الحالي هم من الراسبين في دورات سابقة.

وتابع أبو العلا: «لا يهمنا الحصول على مناصب داخل مجلس الإدارة ودورنا وهدفنا هو الوعي»، وأكمل: «من الغريب أن يتم عمل جائزة لشعر الفصحى في اتحاد كتاب مصر للعرب تصل قيمتها إلى ٢٠٠ ألف جنيه، رغم عدم وجود إنفاق لذلك، وأمر غريب، ولا يخدم اتحاد الكتاب».

وأشار أحمد عبد الرازق أبو العلا إلى أن هناك مأساة تتعلق بالجمعية العمومية وتخص كيان اتحاد كتاب مصر منها ما يحدث من عدم الالتزام باللوائح والقوانين المتعلقة بتيسير أداء الجمعية.