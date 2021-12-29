حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم والمنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية، مشددًا على جميع الجهات التنفيذية التعامل بحزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكلَّف الشريف، نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الحملات.

وفي هذا الصدد؛ ترأس اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق، واللواء خالد الشاذلى رئيس إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة بنطاق حي شرق استهدفت السوق التجاري بسموحة، وأسفرت عن تحرير ٢٧ محضر متنوع، وضبط ١٥٢ حالة إشغال وإزالة التند والإعلانات المخالفة.

وقاد اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثان المنتزه يرافقه وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة تحت رئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، مستشار المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الحالة العامة لشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، ورفع كافة التعديات والإشغالات، حيث أسفرت عن التحفظ على جميع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة لإزالة حملة مكبرة أسفرت عن رفع ٦٩ حالة إشغال متنوع، وتحرير ١٥ محضر، وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة، استهدفت شارع البحرية، إسماعيل صبري، النصر، حمام الورشة، الباب الأخضر، ميدان التحرير، ميدان عرابي، وشارع قصر رأس التين.

وقاد السيد موسى رئيس حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق مقهى بمنطقة الهانوفيل قبلي لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتم مصادرة الشيش المضبوطة، وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٠ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي وسط بقيادة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع الحي، حيث استهدفت شوارع باب شرق والعطارين، مما أسفر عن إزالة ورفع ٣٥ حالة إشغالات متنوعة، وتحرير عدد من المحاضر ، وفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن إزالة ٧ أكشاك مخالفة وسقايف، وغلق منشأتين، والتحفظ على ٧٠ إشغال متنوع منهم ١٧ شيشة ، ٣٠ كرسي وتحصيل ٩٠٠٠ جنيه غرامات ، كما توجهت الحملة إلى منطقة الاسناوي باب جمرك ٥٠ وتم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الطريق العام وتم إزالة ٣ أكشاك ثم جابت الحملة شوارع المكس، الأمان، القفال، أم السلطان، المتراس وشارع ١٨٨ حيث تم إزالة كافة الفروشات والإشغالات والباعة الجائلين.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة، شملت شوارع جمال عبد الناصر، العيسوي، ملك حفني، العيسوي، جميلة أبو حريد، السباعي و شارع ٦٣ قبلي وبحري، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٨٥ حالة إشغال متنوعة و ٣٠ شيشة وغلق ٤ محال تجارية وتحصيل غرامات فورية بقيمة ٤ آلاف جنيه.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة استهدفت منطقة السفن وأسفل كوبرى العامرية، أسفرت عن تشميع ورشتين ، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع ٢٠ إطار كاوتش والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.

وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع والميادين لتيسير حركة المواطنين والمركبات.