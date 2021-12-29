صفاء النجار: اتحاد الكتاب يمر بأصعب منعطف في تاريخه

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر جبهة إصلاح اتحاد كتاب مصر، بحضور الكاتب والشاعر أحمد سويلم، والكاتب والناقد الأمير أباظة، والكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار، والكاتبة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، الكاتبة الدكتور زينب العسال، والكاتب مصطفى القاضي، في مقر مؤسسة سيا بالدقي.

جبهة إصلاح اتحاد كتاب مصر

جاء اللقاء في إطار مناقشة جبهة الإصلاح في انتخابات اتحاد الكتاب المقرر لها 31 ديسمبر الجاري، وتقديم برنامجهم الانتخابي، والتعرف على رؤيتهم المستقبلية من أجل النهوض باتحاد الكتاب وتحقيق طموح جموع الكتاب في اتحادهم العريق.

بدأت الفعالية بكلمة الروائية صفاء النجار، والتي أكدت خلالها أن اتحاد الكتاب يمر بمنعطف قد يكون الأصعب في تاريخه، والانتخابات تبقى على إجرائها أيام قليلة، لافتة إلى أن جبهة الإصلاح والتغيير ستناقش كيفية النهوض بالاتحاد والحياة الثقافية في مصر.

جبهة إصلاح اتحاد كتاب مصر

ومن جانبه قال الشاعر أحمد سويلم، عضو الجبهة إن حركة التغيير والإصلاح أسست لدخول انتخابات 20 مارس 2020 والتي تأجلت أكثر من مرة، وجاءت خطوة اللجوء إلى القضاء وحصلت يوم 29 أغسطس 2021، على حكم نهائي بإجراء الانتخابات، وتم المماطلة والتسويف فيه من قبل القائمين على الاتحاد في الوقت الحالي، مما اضطرهم إلى رفع دعوى قضائية على رئيس الاتحاد الحالي الأمر الذي اضطره إلى تحديد موعد للانتخابات 31 ديسمبر الجاري.

جبهة إصلاح اتحاد كتاب مصر

وكشف سويلم عن التلاقي بين أعضاء جبهة الإصلاح، موضحًا ليس هناك مصلحة شخصية تجمع الأعضاء، وهدفهم الوحيد التخلص من هؤلاء المغتصبين للاتحاد، ليعود لفعل دوره المنوط به مرة أخرى.

فيما قال الكاتب فتحي العشري، إن برنامجه الانتخابي قائم على أهداف محددة منها رفع معاش الكتاب، رفع قيمة الجوائز، التوسع في النشر المجاني للأعضاء، وإنشاء مكتبة داخل مقر اتحاد الكتاب.