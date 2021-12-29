الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يهنئ رجال الشرطة بالعام الجديد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بهيئة الشرطة بمناسبة العام الجديد.

 جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرني أن أعرب عن صادق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول العام الميلادى 2022".

وأضاف: "إننا نذكر بكل الإعزاز والتقدير ما قدمه رجال الشرطة من جهود متفانية وتضحيات غالية كان لها عظيم الأثر في تعضيد دعائم الأمن والاستقرار على أرض مصرنا الغالية لنتطلع إلى المزيد من الأداء والعطاء من أجل الوفاء برسالتنا النبيلة.. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وأنتــم جميعًا بخــير".

مناسبة العام الجديد المجندين مصر مشاعر مأموريات حفظ السلام الاستقرار

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