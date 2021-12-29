الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس قطاع التعليم العام تفتتح المعرض السنوي للمجال الصناعي بالإسماعيلية

الافتتاح
الافتتاح

افتتحت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض السنوي للمجال الصناعي بالمسرح الرومان بمحافظة الإسماعيلية، يرافقها حسن عبد التواب، مستشار المجال الصناعي بالوزارة.

وأشادت شاهين بالجودة العالية للمعروضات والجهد المبذول فيها، وشهدت ورشة عمل لطلاب مراحل التعليم العام.

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الافتتاح

وقدمت شاهين الشكر للطلاب والمعلمين، مؤكدة أن التعليم والتعلم  يشمل كافة المجالات ولا يقتصر على مجال واحد، ولابد أن نتعلم ونزود أفكارنا وننمي مهاراتنا في شتى الجوانب، كي نستطيع المنافسة في عالم مليئ بالتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، مشددة على أن مصر تبنى بكم بأولادها المتعلمين المبدعين المتميزين.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار خطة قطاع التعليم العام لمتابعة جميع محافظات الجمهورية والاهتمام بالطلاب فى كافة المجالات التربوية.

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الافتتاح
رئيس قطاع التعليم العام المنافسة لتر المسرح وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم ورشه عمل موقع التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم العلوم اسماعيل دارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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