أولياء أمور يطالبون بعدم الاختبار فيما سبق بالصف الرابع الابتدائى

طالبت منى أبو غالي، مسئولة الحملة التعليمية "التعليم أمن قومي"، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بعدم الاختبار فيما سبق بشأن الصف الرابع الابتدائي وامتحن فيه الطلبة لتخفيف العبء على الطلبة وأولياء الأمور.

فيما طالبت سهيلة أحمد ولية أمر أخرى بنفس القرار قائلة في تصريح لـ"الدستور": أعتقد أن هذا سيخفف العبء على الطلاب ويمتحنون في الفصل الدراسي الأول على ما تم دراسته ولم يمتحنوه في اختبار ديسمبر.

وقالت جميلة كمال ولية أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي لـ"الدستور": لابد من معرفة كافة الأمور عن الصف الرابع الابتدائي قبل بداية الامتحانات ونرجو من الوزير تحقيق مطلبنا.

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فيما يخص الصف الرابع الابتدائي وطول المنهج الدراسي.

في هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل ما قاله الوزير عن منهج الصف الرابع الابتدائي والذي تسبب في أزمة خلال الأسابيع الماضية.

-طارق شوقي يوضح سبب طول منهجي العلوم والرياضيات: اتعمل على المقياس العالمي اللي بيتدرس في 180 يوم دراسي.

- أعلن الدكتور طارق شوقي عن مفاجأة لطلاب الصف الرابع لإزالة القلق من حجم المنهج:

حيث سيتم استكمال باقي منهج التيرم الأول لمادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع في التيرم الثاني وترحيل باقي منهج التيرم الثاني للعام التالي وذلك لأن منهج التيرم الأول يحتاج ١٨٠ يوم لدراسته لأن تم وضعه طبقا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراسي العالمي ولكن العام الدراسي في مصر ١٠٠ يوم ولذلك نحتاج لإعادة تطوير العام الدراسي.

-قال الوزير إلى أن يحدث ذلك سنستمر بكتاب التيرم الاول للتيرم الثاني حتى ينتهي العام الدراسي.

- يتم استكمال دراسة كتاب التيرم الثاني ( بعد الإجازة الصيفية).