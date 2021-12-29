اليوم.. الحكم على قاتل شقيقه بمعاونة آخر بالشرقية

تعقد محكمة جنايات الزقازيق، اليوم جلسة للنطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقه وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي بالشرقية، بعدما قام بضربه بعصا غليظة على رأسه وإلقائه حيا فى أحد المصارف وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في أحد المصارف المائية في حالة تعفن بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة كل من شقيق المجني عليه 34 عاماً بمعاونة شقيق زوجة المتهم الأول، المقيمين بدائرة مركز فاقوس، لوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتله وجهزا لذلك عصا غليظة، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به فقام الأول بضربة بقوة أفقده الوعي، ثم قاما بتوثيق يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حياً، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتى تأكدا من غرقه، وقاما بسرقة التروسيكل ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذا بالفرار.