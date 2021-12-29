الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية بيراك الماليزية ترصد ثاني إصابة بمتحور أوميكرون

ولاية بيراك الماليزية ترصد ثانى إصابة بمتحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

رصدت ولاية بيرا الماليزية ثاني إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الولاية، والمصاب هو شخص عاد من أداء العمرة.

وقال محمد أكمل قمر الدين، رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة في الولاية، إن المصاب بمتحور تبينت إصابته بينما كان يخضع للحجر الصحي الذاتى في منزله.

وذكر للصحفيين،  أن "الحالة تحت السيطرة، وظهرت نتائج فحوص المخالطين له سلبية، لكن سيتم إجراء المزيد من الملاحظة والمتابعة".

وأعلن وزير الصحة خيري جمال الدين، في الثالث من ديسمبر، اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون، لطالبة وصلت من السعودية، وتم التأكد من إصابتها بالسلالة في الثاني من  ديسمبر.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

متحور أوميكرون تحور الماليزية ترصد ميكرون أوميكرون الماليزي متحور إصابة بمتحور بمتحور المالي مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

البرازيل تسجل 171 وفاة و8430 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة العالمية»: خطورة أوميكرون لا تزال «عالية جدا»

الباز يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بلينكن ونظيره البولندى يبحثان سبل التعامل مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى المنامة

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر