ولاية بيراك الماليزية ترصد ثانى إصابة بمتحور أوميكرون

ولاية بيراك الماليزية ترصد ثاني إصابة بمتحور أوميكرون

رصدت ولاية بيرا الماليزية ثاني إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الولاية، والمصاب هو شخص عاد من أداء العمرة.

وقال محمد أكمل قمر الدين، رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة في الولاية، إن المصاب بمتحور تبينت إصابته بينما كان يخضع للحجر الصحي الذاتى في منزله.

وذكر للصحفيين، أن "الحالة تحت السيطرة، وظهرت نتائج فحوص المخالطين له سلبية، لكن سيتم إجراء المزيد من الملاحظة والمتابعة".

وأعلن وزير الصحة خيري جمال الدين، في الثالث من ديسمبر، اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون، لطالبة وصلت من السعودية، وتم التأكد من إصابتها بالسلالة في الثاني من ديسمبر.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.