صحيفة بريطانية: واحد من بين كل 50 شخصا فى لندن مصاب بكورونا

قالت صحيفة بريطانية، إن الاختبارات التي تجري لسكان العاصمة لندن تثبت أن واحدًا من كل 50 شخصًا، مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو ضعف معدل الاصابات في بريطانيا بشكل عام.

وأبلغ ما يقرب من نصف الأحياء في لندن عن معدلات إصابة بمرض كوفيد بلغت أكثر من واحد من كل 50 في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، وفقًا للتحليل الذي أجرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد" لآخر البيانات الأسبوعية الصادرة من الحكومة البريطانية.

وفي الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، أبلغت 14 منطقة بلندن عن معدلات إصابة لا تقل عن 2000 حالة لكل 100000 من السكان - أي ما يعادل واحدًا على الأقل من بين كل 50 شخصًا تظهر إصابتهم بالفيروس.

كانت الأحياء الخمسة الأولى للحالات الجديدة جنوب النهر، حيث سجل منطقة "لامبث" 9701 حالة في هذا الأسبوع وحده، بزيادة 41 في المائة عن الأسبوع السابق.

وشهدت منطقة "كرويدون" أعلى نسبة زيادة في أي منطقة بلندن خلال فترة الأيام السبعة، مع زيادة بنسبة 79.2 في المائة في الحالات.

وفي جميع أنحاء العاصمة، تم الإبلاغ عن حوالي 181529 حالة في الأيام السبعة حتى 22 ديسمبر، وهذا يُترجم إلى معدل حالات بلغ 2016.4، مما يعني أن واحدًا من كل 50 شخصًا في لندن أثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون أسبوع.

وتأتي أحدث الأرقام بعد أن تعهد وزير الصحة ساجد جاويد، يوم الإثنين، بعدم وجود قيود جديدة في إنجلترا عشية رأس السنة الجديدة.

وأبلغت لندن، التي تعد مركز موجة حالات أوميكرون المتغيرة، عن 364 حالة دخول إلى المستشفيات في يوم عيد الميلاد، بزيادة 73 في المائة على أساس أسبوعي ولكن أقل من 390 حالة تم الإبلاغ عنها في 23 ديسمبر.