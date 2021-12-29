«النواب» السورى: مخططات إسرائيل بالجولان المحتل باطلة

استنكر مجلس الشعب السوري​ مخططات ​إسرائيل​ الاستيطانية الجديدة في ​الجولان​ السوري المحتل مؤكدا أنها تشكل انتهاكا فاضحاً للقرارات الدولية.

وأدان النواب السورى، في بيان، “الخطة الصهيونية الاستيطانية التي تهدف إلى بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية إضافة إلى بنى تحتية ومشاريع أخرى على مدى الخمس سنوات القادمة والتي تهدف من خلالها إلى جذب دفعات جديدة من المستوطنين الصهاينة لمضاعفة أعدادهم وإسكانهم على أرض الجولان السوري المحتل”.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات والممارسات هي امتداد لسلسلة الاعتداءات المتكررة على الأهالى في الجولان السوري المحتل في محاولات مستميتة ويائسة لتغيير بنيته السكانية والديمغرافية والجغرافية وفي انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار ​مجلس الأمن​ رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبرت فيه إجراءات حكومة إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني أو شرعي إضافة إلى القرارات اللاحقة الصادرة عن ​مجلس حقوق الإنسان​ وقرارات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ ذات الصلة والتي تدين وتندد بمجملها الإجراءات الإسرائيلية".

كما أعرب المجلس عن الرفض والاستنكار الشديدين لهذه الإجراءات الإجرامية بحق الأهالى في الجولان السوري المحتل، مشددا على أن كل ذرة من ثرى الجولان الغالي هي جزء لا يتجزأ من أرض الوطن.

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت سوريا بشدة التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، مؤكدة أن الجولان المحتل بنظر الشرعية الدولية جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملاً بجميع الوسائل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إن الحكومة السورية تدين بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل، وقد تجلى ذلك مؤخراً بمصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء عليها والتغيير الديموغرافي وسرقة الموارد الطبيعية الساعية لتكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وتهويده.