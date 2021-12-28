بعد اكتشاف القاتل.. تشييع جثامين أم وأطفالها الثلاثة فى بنى سويف (فيديو)

شيع المئات من أهالي مراكز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين زوجة و3 من أطفالها، وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

وخرجت جثامين الضحايا الأربعة من مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، عقب إصدار تصاريح الدفن، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليهم بساحة المستشفى، وتم نقلهم إلى مقابر الأسرة.

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوفاة سيدة و3 أطفال، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من: "سيدة ع.س" 42 سنة، وأطفالها "طه، أ.ط" 15 سنة، و"آية" 9 سنوات، و"عبدالرحمن" 5 سنوات، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

وقرر المستشار مصطفى المتناوي، المحامي العام لنيابات بني سويف، تشريح جثامين الضحايا الأربع للتسمم الغذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ومناظرة الجثث فى محل الواقعة، وإجراء تحليل وفحص متحصلات فضلات المعدة بالجثث الأربع، واستدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، عن غموض الواقعة، حيث تبين أن الأب "أحمد. ط.م" 46 سنة، قهوجي، تخلص من زوجته وأولاده بأن وضع لهم سم الفئران بوجبة العشاء "محشي" ، ورفض تناول الطعام معهم، وادعى عثوره عليهم متوفين بمنزلهم بمركز الواسطى، مبررًا جريمته بمروره بضائقة مالية.

وتم إلقاء القبض على الزوج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثامين الضحايا لمثواهم الأخير بمقابر العائلة بمركز الواسطى.