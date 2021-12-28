الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منتقدًا مندوب التنمية المحلية.. رئيس شباب النواب: «غير جاهز للمناقشة»

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

انتقد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور محمود حسين، عدم إلمام وجاهزية مندوب وزارة التنمية المحلية، للرد على طلب الإحاطة بشأن إبرام البروتوكول الخاص بمراكز الشباب وعائد الاستثمارات منها، قائلًا: "غير جاهز للمناقشة".

وناقش الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قرر تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لعدم وجود معلومات من قبل محافظة القاهرة حول موضوعه.

كما ناقشت لجنة الشباب، طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن تحصيل مبلغ ألف جنيه شهرياً من مراكز الشباب عن الملاعب التي تم تنجيلها وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة، وخالد محمد الأنور مدير عام إدارة حماية النيل جنوب فرع دمياط.

وقالت إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة بشأن المبالغ المالية المحصلة لصالح الوزارة من مشروع الملاعب المنجلة بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، بأن الوزارة تحرص على تأدية مراكز الشباب دورها المنشود تجاه الشباب ومرتادي  مراكز الشباب بالمحافظات، لذلك يتم تحصيل مقابل عن تأجير الملاعب لتحصيل أجزاء مما أنفقته على مشروع تطوير الملاعب.

وأشارت إلي أن الوزارة تسعى من خلال خطتها إلى مجابهة التكاليف المالية التي تحملتها بخطتها الاستثمارية لإنشاء تلك الملاعب، فضلاً عن القيام بعملية الصيانة اللازمة لعدد من تلك الملاعب خلال الفترات الحالية، فضلًا عن أن تلك المبالغ  تكون نواة لقيمة مضافة لمشروعات تنموية وبنية تحتية لمراكز الشباب خلال الفترات الحالية والمستقبلية.

وأضافت أنه يتم استخدام الأموال المحصلة أيضًا في تنفيذ ملاعب أخري بمراكز الشباب التي ليس بها ملاعب نجيل صناعي سواء خماسي أو قانوني خاصة بعد ارتفاع تكلفة إنشاء وتطوير الملاعب المنجلة بعد تعديل وتحرير سعر الصرف، وتكبد الوزارة لمديونيات طائلة لجهات تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأكدت عبدالجبار أن من ضمن الاهداف تزويد العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأدوات رياضية، وترابيزات تنس طاولة، وبلياردو، وأبسطة العاب قتالية ومصارعة.

على مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة محافظة القاهرة وزارة التنمية المحلية مشروعات تنموية الدكتور محمد عبد القادر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصف مقاطعة النواب له بـ«اللعبة».. وجبالى: المجلس «مبيلعبش»

وزير التعليم ردا على هجوم النواب: أدعو نفسى للقاء شهرى داخل البرلمان

السعداوى: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير «مصر للألومنيوم» بطاقة إنتاجية 750 ألف طن

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

الرئيس السيسى يعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عددًا قياسيًا من الوافدين فى 2021

إسرائيل تقلص فترة انتظار الجرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى 3 أشهر