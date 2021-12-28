منتقدًا مندوب التنمية المحلية.. رئيس شباب النواب: «غير جاهز للمناقشة»

انتقد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور محمود حسين، عدم إلمام وجاهزية مندوب وزارة التنمية المحلية، للرد على طلب الإحاطة بشأن إبرام البروتوكول الخاص بمراكز الشباب وعائد الاستثمارات منها، قائلًا: "غير جاهز للمناقشة".

وناقش الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قرر تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لعدم وجود معلومات من قبل محافظة القاهرة حول موضوعه.

كما ناقشت لجنة الشباب، طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن تحصيل مبلغ ألف جنيه شهرياً من مراكز الشباب عن الملاعب التي تم تنجيلها وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة، وخالد محمد الأنور مدير عام إدارة حماية النيل جنوب فرع دمياط.

وقالت إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة بشأن المبالغ المالية المحصلة لصالح الوزارة من مشروع الملاعب المنجلة بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، بأن الوزارة تحرص على تأدية مراكز الشباب دورها المنشود تجاه الشباب ومرتادي مراكز الشباب بالمحافظات، لذلك يتم تحصيل مقابل عن تأجير الملاعب لتحصيل أجزاء مما أنفقته على مشروع تطوير الملاعب.

وأشارت إلي أن الوزارة تسعى من خلال خطتها إلى مجابهة التكاليف المالية التي تحملتها بخطتها الاستثمارية لإنشاء تلك الملاعب، فضلاً عن القيام بعملية الصيانة اللازمة لعدد من تلك الملاعب خلال الفترات الحالية، فضلًا عن أن تلك المبالغ تكون نواة لقيمة مضافة لمشروعات تنموية وبنية تحتية لمراكز الشباب خلال الفترات الحالية والمستقبلية.

وأضافت أنه يتم استخدام الأموال المحصلة أيضًا في تنفيذ ملاعب أخري بمراكز الشباب التي ليس بها ملاعب نجيل صناعي سواء خماسي أو قانوني خاصة بعد ارتفاع تكلفة إنشاء وتطوير الملاعب المنجلة بعد تعديل وتحرير سعر الصرف، وتكبد الوزارة لمديونيات طائلة لجهات تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأكدت عبدالجبار أن من ضمن الاهداف تزويد العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأدوات رياضية، وترابيزات تنس طاولة، وبلياردو، وأبسطة العاب قتالية ومصارعة.