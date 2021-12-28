إصابة سيدتين صدمتهما سيارة وفرت هاربة على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيبت سيدتان بإصابات مختلفة، جراء تصادم سيارة ملاكي فرت هاربة، بسيارة يستقلونها على محور 30 يونيو مساء اليوم في محافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى تحمل لوحات «9562 أ ب ل»، فيما فرت السيارة الأولى من مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين في أعمار مختلفة، هما فاتن سليمان عمر سليمان مقيمة بمدينة العريش، وصفاء عبد الله حسين مقيمة بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ، سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابتين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت الشرطة، وحررت محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.