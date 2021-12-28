«آثار عين شمس» تنظم زيارة تثقيفية لطلاب مدارس طلائع المستقبل

نظمت كلية الآثار جامعة عين شمس زيارة تثقيفية لطلاب مدارس طلائع المستقبل بمساكن شيراتون حول الحضارة المصرية القديمة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، وتحت إشراف الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأوضح الدكتور أحمد الشوكي أن جامعة عين شمس حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم لكافة الأنشطة التي تهدف إلى الإستفادة من قدرات الطلاب وزرع روح الإنتماء لديهم باعتبارهم جيل المستقبل ولتحقيق النهوض بالمجتمع خاصة وأن هذه المرحلة العمرية تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر للنهوض بالوطن

وقد شهدت القافلة عددا من الفعاليات، حيث قامت الدكتورة نهى سالم رئيس قسم الآثار اليونانية بإلقاء محاضرة للطلاب عن ورق البردى فى الحضارة القديمة وكيفية مراحل الكتابة على ورق البردى ، ثم ألقى الدكتور أحمد الشوكي محاضرة عن موروثات الحضارة الإسلامية.

كما تحدثت الدكتورة دينا محسن عن الخط الهيروغليفى ، وقدمت الدكتورة إيمان نصير مدرس الآثار المصرية للطلاب، لمحات من الحضارة المصرية القديمة، أما دكتورة نورا حسين مدرس الآثار الإسلامية تناولت أسئلة ومسابقات عن الآثار الإسلامية .

وفى نهاية الزيارة قام الدكتور أحمد الشوكي والوفد المرافق من أعضاء هيئة التدريس بتوزيع الهدايا والألعاب والملابس الفرعونية على الطلاب وتوزيع أوراق البردى مكتوب عليها أسماء الطلاب .