ضبط متهم باقتحام مستشفى التأمين بشبرا الخيمة وتحطيم الاستقبال

ألقى رجال البحث الجنائي في القليوبية، القبض على متهم باقتحام الاستقبال في مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتحطيم محتوياته.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد باقتحام «بلطجي» أحد المستشفيات بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه.

وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مدته دقيقة، يتضمن قيام بلطجي باقتحام مستشفى بشبرا الخيمة وإثارة فزع كافة المتواجدين به.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمستشفى، لحظة محاولة أحد الأشخاص فتح باب المستشفى بالقوة، واقتحام مكتب الاستقبال ليبدأ في تحطيم كل ما يراه أمامه من أجهزة وكراسي داخل المستشفى، وسط حالة من الرعب والفزع داخل المستشفى، وحاول بعض المواطنين ردعه وأثناءه عمّا يفعله إلا أنه واصل تحطيم الأجهزة داخل المستشفى.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله جراء فعلته.