الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بخطوات بسيطة.. طرق حفظ وتخزين الثوم لضمان نكهته

ثوم
ثوم

تمتلك رؤوس الثوم الكاملة، أطول فترة صلاحية عند تخزينها في مكان بارد وجاف، إذ تستمر لمدة ستة أشهر ونعرض لكم فيما يلي كيفية تخزين الثوم بحيث يحافظ على نكهته لفترة أطول.

تخزين رأس كامل من الثوم

أفضل طريقة لتخزين الثوم هي رؤوس كاملة غير مقشرة في درجة حرارة الغرفة، تمامًا كما تشتريها،  بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة واحفظها في مكان بارد وجاف مع تهوية جيدة، داخل سلة أو كيس ورقي مفتوح، ويمكنك أيضًا استخدام الحافظ على الثوم، وهو وعاء خزفي به ثقوب في الجانب وغطاء، وتجنب الثلاجة لأنها تفسد النكهة وتتسبب في إنبات الثوم، أو تخرج سيقانًا خضراء من رأسها بسرعة.

تخزين فصوص ثوم مقشرة


إذا قمت بتقشير الكثير من فصوص الثوم وبقيت بعض البقايا، أو كنت ترغب في تحضير مكونات جاهزة للاستخدام، قم بتخزين الثوم المقشر في وعاء محكم الغلق مثل البرطمان في الثلاجة، وبمجرد تقشير الثوم، يتقلص عمر الثوم بشكل كبير، ويُفضل استخدامه في غضون أسبوع. 

الثوم المفروم
 

ينصح بعدم تخزين الثوم المفروم في الزيت في درجة حرارة الغرفة أو حتى في الثلاجة، حيث يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، ويفضل وضع الثوم المفروم في الزيت.
بينما يمنحك تخزين رؤوس الثوم الكاملة أطول عمر، فإن التجميد يمنحك مزيدًا من الوقت لتخزين فصوص كاملة مقشرة أو ثوم مفروم، وستلاحظ أن طعم الثوم المجمد لا يزال لذيذًا. 

ولتجميد الثوم المفروم، ضعه في مرطبانات صغيرة، واترك مجالًا للتمدد ، ثم جمده لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكنك أيضًا تجميد الثوم المفروم بالزيت دون التعرض لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي، عن طريق تقطيع الثوم طازجًا ويضاف إلى وعاء أو صينية مكعبات الثلج، ويغطى بالزيت ويجمد على الفور، ويخزن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكنك أيضًا تجميد فصوص ثوم كاملة ومقشرة في وعاء محكم أو كيس تجميد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، واستخدامه في الأطباق المطبوخة.

تخمير الثوم وتحميصه 

تخمر فصوصًا كاملة في محلول ملحي عن طريقة إضافة ملعقة ملح أو ملعقتان لكل كوب ملحي، ثم غمر فصوص الثوم  في الماء المالح، وبعدها يتم وضع الغطاء ثم وضع فصوص الثوم في الثلاجة.

أما تحميص الثوم فيتم  تقشير فصوص الثوم وفركها بالقليل من زيت الزيتون، ولفها بورق الألومنيوم، ثم تحمص لمدة 40 درجة وتترك  حتى تنضج، ويحفظ الثوم المحمص في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

تخزين رأس كامل من الثوم لثوم تخمير الثوم وتحميصه تقشير -‏‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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