الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طاقة النواب تستدعي مسئولي «الإسكان» للرد على عدم توصيل الغاز لقنا الجديدة

النائب حمادة الجبلاوي
النائب حمادة الجبلاوي

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استدعاء مسئولي وزارة الإسكان، لتوضيح أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة، بعد 22 عامًا من إنشائها.

وأكد النائب حمادة الجبلاوي، وكيل للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة، والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، أن شركات الغاز الطبيعي أوضحت أنه تم تقديم خطة لهيئة المجتمعات العمرانية منذ 2019، وإلى الآن لم يتم الرد بخصوص خطة توصيل الغاز من عدمه.

وأضاف «الجبلاوي»، أنه من غير المعقول أن يكون إجمالي إشغال المدينة وتسكينها حوالي 65%، ولايوجد غاز طبيعي، ويتم الاعتماد على الأنبوبة التي يسير بها المواطن 25 كيلو، مؤكدا أن التمثيل الحاضر من وزارة الإسكان غير مناسب، ولايمكنه اتخاذ قرار أو الرد، ومن ثم قررت اللجنة استدعاء نائب وزير الإسكان للرد علي طلب الإحاطة، وأسباب التأخير.

لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب وزارة الإسكان الغاز الطبيعي مدينة قنا الجديدة

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الأخلاق المصرية

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