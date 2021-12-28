زوج داليا البحيري يعلن إصابة عائلته بكورونا

حالة من الحزن سيطرت على روّاد التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجمهور الفنانة داليا البحيري، بعدما كشف حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري عن إصابتهما وأبنائهما بفيروس كورونا، بعد إصابة زوجها في يونيو 2020 بفيروس كورونا أيضًا.

ودوّن حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله و ما شاء فعل… انا و داليا وقسمت وحبيبة وزوجها ادهم ايجابي كورونا…وجاري اختبار باقي الفريق. الحمد لله علي كل شيء ، دعواتكم🙏".

يوميات زوجة مفروسة أوي

جدير بالذكر أن الفنانة داليا البحيري، تنافس في الموسم الرمضاني 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، مع المخرج أحمد نور، حيث حققت الأجزاء السابقة نجاحا كبيرا.

وكان المخرج أحمد نور، أكد في بيان صحفي له، أن الجزء الخامس من مسلسل يوميات زوجة مفروسة سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرا إلى أن العمل يُناقش فيه عدد من الموضوعات الاجتماعية؛ التي تهم الجمهور المصري والعربي

وتابع أحمد نور أنهم يعملون على قدم وساق من أجل خروج المسلسل بشكل ينال على إعجاب الجمهور، خاصة بعد نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل، وتخطيها مليار مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الأجزاء السابقة بعض المشاكل التي تحدث في جميع البيوت المصرية، وذلك من خلال مواقف عِدة مواقف كوميدية بين الفنانة داليا البحيري، وزوجها الذي يلعب شخصيته الفنان خالد سرحان، حيث يناقشان من خلالها موضوعات هامة، لكن بطريقة كوميدية وترفيهية.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، شيماء سيف، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، مروة عبد المنعم، سليم الترك، ياسين أمير، شريف باهر، دعاء رجب، وائل علاء.