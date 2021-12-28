الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الرعاية تُطلق مبادرة «البطل الإلكتروني» بمحافظات التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة “البطل الإلكتروني”، لاختيار أفضل "منشآت صحية، أطباء، ممرضين، إداريين"، من حيث التسجيل الإلكتروني بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن المبادرة تشمل اختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، إضافة إلى اختيار الأفضل من الأطباء بالأقسام الداخلية والخارجية والخدمية كأقسام "المعمل، الأشعة، الصيدلية" للمستشفيات، وكذلك اختيار الأفضل من التمريض بالأقسام الداخلية والخارجية، وأفضل موظف مكتب دخول في التسجيل الالكتروني.

وأضافت الهيئة، أنه تشمل المبادرة اختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الأفضل من الأطباء والتمريض وموظف مكتب الدخول في التسجيل الإلكتروني بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.

وتابعت: أنه سيتم تكريم المتميزين في التسجيل الإلكتروني من خلال حفل تقيمه الهيئة آخر شهر يناير 2022، إضافة إلى تقديم الجوائز للفائزين منهم تقديرًا لجهودهم المبذولة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية. 
 ولفت إلى أهمية مبادرة “E-Champion” للتنافس بين المنشآت الصحية والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، والتشجيع على استمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكتروني، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، ما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمي لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجة الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، والذي يساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ويضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية، وأهداف التنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي كجزء من رؤية مصر 2030.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

السيسي: لا أحتاج شيئا من المواطن.. «أنا عايز أديله وأغنيه»

«جابكو» للبترول تُعلن عن وظائف جديدة

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

السيسي: الخوف على الكراسي خرب البلد.. والعلاج محتاج فلوس

حقيقة إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسى الحالى

كل شىء عن معرض الكتاب 53.. التذكرة «أونلاين» بـ5 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل