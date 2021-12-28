تفاصيل تنصيب المكاتب التنفيذية لاتحادي طلاب الإعدادية والثانوية بالقاهرة

أقيم اليوم حفل تنصيب المكاتب التنفيذية لمجلسي اتحاد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى مديرية القاهرة بمسرح المدرسة الفنية المتقدمة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، برعاية وحضور محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس القاهرة، عبدالرؤف علام، رئيس مجلس أمناء العاصمة، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض الإعلام لطلبة المدرسة الفنية العسكرية ثم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات التربية الاجتماعية، تحت إشراف محمد زكريا موجه عام التربية الاجتماعية.

وفى نهاية الحفل، ردد اتحاد الطلاب قسم الشباب ثم كلمة أمين الاتحاد السابق، ثم كلمة الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس القاهرة للمرحلة الثانوية.

ورحب محمد عطية، مدير تعليم العاصمة بالضيوف، وهنأ الطلبة ممثلي اتحاد القاهرة متمنيا لهم التفوق الدائم والتميز والفوز على مستوي الجمهورية.

قال عطية إن شعار الاتحادات الطلابية هذا العام هو(مواطنة وتنمية)، وهذا شيء أساسي، فالوعي والانتماء والمواطنة يجب أن ننميها لدى أبنائنا الطلبة، إذ أن التنمية هو دور الدولة الأساسي، وإذا لم يتمتع الفرد بالوعى والولاء فلا فائدة من التنمية فكلاهما يكمل الآخر، مضيفا أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان لها السبق منذ عام 2014 فنحن نعمل على قضية الوعي والانتماء للوطن.

وشدد مدير المديرية على أن على الاتحادات الطلابية جهد كبير في هذا الاتجاه، فهم سفراء لمدارسهم وإداراتهم وهم من سيكملون هذه المسيرة للوصول إلى الثمرة المرجوة.

ثم أهدى عطية، درع الاتحادات مواطنة وتنمية لرئيس المجلس الأعلى للأمناء، ولقيادات الوزارة تقديرا لدعمهم للاتحادات الطلابية ولأبنائه طلبة الاتحاد.