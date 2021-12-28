السيطرة على حريق مخزن «كرتون» بدون إصابات فى الجمالية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في محتويات مخزن بمنطقة الجمالية محافظة القاهرة.

وتلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا يفيد بوجود حريق شب في مخزن يستخدم لتشوين مخلفات ورق الكرتون والأعشاب بمساكن حوش "عطا" بمنطقة الجمالية ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وأمرت نيابة الجمالية بانتداب خبراء فحص آثار الحريق بإدارة الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وكشف أسبابه.