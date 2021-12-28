تزامنا مع هطول المطر.. نصائح للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أعلنت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس من يوم الخميس حتي السبت، موضحة أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات.

ونرصد وفقا لموقع" indushealthplus " نصائح لمرضي الحساسية، كبار السن والأطفال للتعامل في الموجه المرتقبة.

نصائح لسلامة الأطفال

ضبط الملابس الشتوية.

حافظ على التعرض للبرد عند الحد الأدنى .

لا تنسى إكسسوارات الشتاء من أحذية وقفازات وقبعة.

غسل اليدين بشكل متكرر سيقلل من انتشار الجراثيم.

حافظ على التطعيمات الحالية ، بما فيها لقاح الأنفلونزا.

سلامة كبار السن في الطقس السئ

تأكد من عدم فقد منزلك للحرارة عبر النوافذ.

ارتدِ ملابس دافئة حتى لو كنت تقيم في المنزل.

عند الذهاب للنوم، ارتدِ ملابس داخلية طويلة، واستخدم أغطية إضافية.

تأكد من تناول ما يكفي من الطعام للحفاظ على وزنك.

اطلب من العائلة أو الأصدقاء التحقق منك أثناء الطقس البارد.

ارتدِ ملابس الطقس إذا كان عليك الخروج في أيام باردة أو باردة أو رطبة.

ارتدي قبعة ووشاح تفقد الكثير من حرارة الجسم عند كشف رأسك وعنقك.

ارتدِ معطفًا أو سترة مقاومة للماء إذا كان الجو ثلجيًا.

غيّر ملابسك على الفور إذا تبللت أو تبللت.

نصائح لمساعدة مرضى الحساسية

قلل من النشاط في الهواء الطلق عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية.

تناول الأدوية قبل 30 دقيقة على الأقل من ممارسة النشاط في الهواء الطلق.

أغلق النوافذ في منزلك في الأيام التي يكون فيها الهواء مرتفعًا

اغسل الفراش أسبوعيًا بالماء الساخن.

استحم واغسل شعرك قبل النوم.

أبعد الحيوانات الأليفة عن الأثاث وخارج غرفة النوم.

حافظ على نوافذ السيارة مغلقة خلال موسم الذروة.

ارتد قناع اثناء الخروج

أفضل طرق للبقاء بصحة جيدة في الشتاء

تناول نظام غذائي متوازن من الحبوب واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات.

يعد النشاط البدني جانبًا مهمًا للحفاظ على لياقتك طوال الشتاء.

العناية بالبشرة بالترطيب واستخدام كريمات الحماية من الشمس وزيادة تناول الماء.

اشرب كمية مطلوبة من الماء وحافظ على رطوبتك.

الحصول على قسط كاف من النوم يحفاظ على صحة الجهاز المناعي، يقضي على هرمون الإجهاد ويحرق السعرات الحرارية.

الحفاظ على النظافة الجيدة، غسل اليدين لوقف انتشار الجراثيم.

مراقبة الظروف الصحية عن طريق اختيار الفحص الصحي المنتظم .

الإقلاع عن التدخين يجعل الفرد أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

استمتع بأشعة الشمس ، فالجسم يحتاج إلى فيتامين د - وهو ضروري للحفاظ على الصحة والمناعة.

ارتدِ ملابس صوفية لتبقيك دافئًا عند الخروج.