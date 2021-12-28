الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التعليم تطالب الطلاب بكتابة الأمنيات الخاصة بهم قبل انتهاء العام

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وقالت من خلاله: "في ضوء العد التنازلي لنهاية العام الحالي 2021، الذي نقوم به في "قناة مدرستنا"، فاليوم يتبقى أربعة أيام، وبمناسبة الرقم (4)، شاركونا بـ 4 أمنيات ترغبون في تحقيقها في 2022.

وأضافت: شاركونا وأصدقائكم أمنياتكم للعام الجديد.. في انتظاركم.

في سياق منفصل كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج.

وشددت على استمرار مناهج المرحلة الإعدادية كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن "كتيب وظائف المستقبل" ليس منهجاً جديداً للمرحلة الإعدادية، وإنما هو كتيب إضافي فقط وإرشادي لطلاب المرحلة الإعدادية يستهدف تعريفهم على الوظائف التي سيحتاجها سوق العمل في المستقبل، والتخصصات التعليمية التي يجب أن يحصل عليها أو يلتحق بها الطالب حتى تتلائم مع الوظيفة التي يرغب في العمل بها، بهدف مساعدتهم في اتخاذ القرار بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، فيما إذا كانوا يودون الاستمرار في التعليم العام أم التحول إلى التعليم الفني.

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