«مياه سوهاج»: الانتهاء من نقل الوصلات المنزلية ضمن «حياة كريمة» خلال أسبوع

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، إنه من الضروري الانتهاء من نقل كافة الوصلات المنزلية للمواطنين من خطوط المياه القديمة إلى خطوط المياه الجديدة البلاستيك، التي تم تنفيذها بقرى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال أسبوع.

ولفت إلى أن ذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشاة، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع للاتفاق على أهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق أهداف الشركة في توفير كوب مياه نظيف، والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي.

ولفت رئيس مياه سوهاج، إلى ضرورة البدء فى بحث آليات انشاء ورشة لصيانة مولدات الديزل هذا بالإضافة، إلى ضرورة رفع نسب التحصيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد، وكذلك التوزيع الأمثل للعمالة بجميع مواقع الشركة، بما يضمن تشغيل كافة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى 24 ساعة على مدار الاسبوع والالتزام بتامين بيئة العمل والاجراءات الاحترازية وحل جميع الشكاوى فى اسرع وقت ممكن بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الشركة.

ولفت المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها الشركة بقرى نزالي داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا والصفيحة بمركز طهطا وذلك فى التوقيتات المحددة لها، والتي تبلغ تكلفتها 207 مليون جنيه، ويستفيد منها 37 ألف مواطن، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادة الرئاسية “حياة كريمة”.