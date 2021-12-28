طن النخالة بـ3350 جنيهاً.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقراراً في الأسواق، حيث بلغ سعر طن النخالة الخشنة 3350 جنيهاً وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيهاً، بينما سجل سعر طن الذرة «أرجنتيني» 5200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة «برازيلى» 5200 جنيه، وسعر طن الذرة «أوكراني» 5050 جنيهاً.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة «محلي» 880 جنيهاً، سعر طن كورن فلاك «ذرة أرجنيني» 5700 جنيه، سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص 9800 جنيه، سعر طن كسب صويا محلي 44% 8600 جنيه، سعر طن كسب صويا 46% محلي 8950 جنيهاً.

وبلغ سعر طن فول صويا فول فات «بذرة مستوردة» 11200 جنيه، صويا فول فات «بذرة محلي» 10900 جنيه، طن فول صويا هاي فات 43% «بذرة مستوردة» 11000 جنيه، صويا هاي فات 43% «بذرة محلية» 10700 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% «مستورد» 6100 جنيه، طن رده بران «محلي» 3800 جنيه، طن جيلوتين «مستورد» 14950 جنيهاً، طن جيلوتين «محلي» 14750 جنيهاً.

وسجل سعر طن علف الدواجن بادي 23% 8700 جنيه، طن علف دواجن نامي 21% 8550 جنيه، طن علف دواجن ناهي 19% 8350 جنيهاً، طن علف دواجن بادي نامي 7150 جنيهاً.

وسجل سعر طن علف دواجن بياض 18% 7550 جنيهاً، طن علف دواجن بياض 17% 7400 جنيه، طن علف بياض 16% 7300 جنيه، طن علف دواجن بياض 14% 6750 جنيهاً.