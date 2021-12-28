الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طن النخالة بـ3350 جنيهاً.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقراراً في الأسواق، حيث بلغ سعر طن النخالة الخشنة 3350 جنيهاً  وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيهاً، بينما سجل سعر طن الذرة «أرجنتيني» 5200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة «برازيلى» 5200 جنيه، وسعر طن الذرة «أوكراني» 5050 جنيهاً.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة «محلي» 880 جنيهاً، سعر طن كورن فلاك «ذرة أرجنيني» 5700 جنيه، سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص 9800 جنيه، سعر طن كسب صويا محلي 44% 8600 جنيه، سعر طن كسب صويا 46% محلي 8950 جنيهاً.

وبلغ سعر طن فول صويا فول فات «بذرة مستوردة» 11200 جنيه، صويا فول فات «بذرة محلي» 10900 جنيه، طن فول صويا هاي فات 43% «بذرة مستوردة» 11000 جنيه، صويا هاي فات 43% «بذرة محلية» 10700 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% «مستورد» 6100 جنيه، طن رده بران «محلي» 3800 جنيه، طن جيلوتين «مستورد» 14950 جنيهاً، طن جيلوتين «محلي» 14750 جنيهاً.

وسجل سعر طن علف الدواجن بادي 23% 8700 جنيه، طن علف دواجن نامي 21% 8550 جنيه، طن علف دواجن ناهي 19% 8350 جنيهاً، طن علف دواجن بادي نامي 7150 جنيهاً.

وسجل سعر طن علف دواجن بياض 18% 7550 جنيهاً، طن علف دواجن بياض 17% 7400 جنيه، طن علف بياض 16% 7300 جنيه، طن علف دواجن بياض 14% 6750 جنيهاً.

النخالة ب3350للطن والذرة ب5200 قائمة أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

وفاة الفنان السوري محمد المشاط عن عمر ناهز 85 عامًا

«الصحة» تمنح الحامل في الأسبوع 28 إجازة استثنائية حتى الولادة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق «شقة مدينة نصر»

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الاستروكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل