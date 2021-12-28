تباين فى إصابات كورونا بعدد من الدول العربية.. ودولتان تسجلان صفر وفيات

تباينت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول العربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات 1054892 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 31 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 12518 حالة.



وأوضحت أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4324084 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3922598 شخصا.



وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات 216 ألفا و930 حالة، وإجمالي الوفيات 6.246 حالة.



وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل 291 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات 956 ألفا و410 حالات وإجمالي الوفيات 14 ألفا و832 حالة وفاة، فيما تلقى مليونين و738 ألفا و512 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، وارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و896 ألفا و869 شخصا، مقابل 24 مليونا و532 ألفا و459 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.



وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 110 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 40614 إصابة، وإجمالي الوفيات 862 وفاة.



وفي تونس، سجلت الصحة التونسية 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و538 حالة، كما سجلت 329 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 723 ألفا و422 شخصا.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1732 إصابة جديدة بإجمالي 753 ألفا و65 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2159 حالة، وتماثل 608 حالات للشفاء بإجمالي 741 ألفا و933 حالة.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 287 إصابة جديدة، كما تعافى 55 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و863 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم أية وفيات متعلقة بالفيروس.



وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 401 إصابة جديدة و5 وفيات، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 166 إصابة جديدة، و9 وفيات، و435 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و92 ألفا و650 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و139 حالة، والشفاء إلى مليونين و63 ألفا و418 حالة بنسبة 98.6%.



وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 524 إصابة جديدة بإجمالي 553 ألفا و319 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 8 آلاف و872 حالة، و142 حالة شفاء جديدة بإجمالي 541 ألفا و10 حالات.