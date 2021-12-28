«الاكتفاء الذاتي يقترب».. المشروعات الجديدة تُحدث طفرة في الإنتاج السمكي بمصر

الاستزراع السمكي

رحلة طويلة قطعتها مصر في قطاع الاستزراع السمكي، اقتربت فيها من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك بعد المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، وعملت على زيادة الإنتاج السمكي، إلى جانب عمليات التصدير المتكررة والتي فتحت آفاق وأسواق خارجية.

وزاد الإنتاج السمكي في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب تلك المشروعات، ووضع الحكومة هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه أمامها، وتمكنت من الاقتراب من ذلك الهدف حتى أصبحت مصر احد الدول الرائدة في مجال الاستزراع السمكي.

وأعلنت الحكومة أنها تستهدف خلال العام المالي الجاري 2021-2022، مواصلة التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي على غرار مشروع المزارع السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ المنتجة لأسماك البلطي والبوري والدنيس والقاروص.

هذا إلى جانب مشروع الاستزراع السمكي حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، ومشروع المزارع السمكية بواحتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا مشروعات الاستزراع في الأقفاص العائمة، والاستزراع السمكي في المنخفضات والأحواض التُرابية بالساحل الشمالي الغربي، وحول محور قناة السويس.

كما أن يجري إنشاء الأقفاص البحرية بشمال سيناء، والتوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة، وإنشاء مزارع بحرية على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع إعادة صلاحية الملاحات لرفع إنتاجيتها.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها مجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات تُسهم هذه المشروعات خلال عام الخطة في زيادة الإنتاج السمكي، بما يسمح برفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 82٪ عام 2020 إلى ما يربو على 85%.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي، رحلة مصر في الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى جانب زيادة الإنتاج السمكي الاستزراع خلال السنوات الماضية.

وفي أغسطس الماضي، كشفت وزارة الزراعة عن احتلال مصر المركز الأول إفريقيًا في إنتاج الأسماك والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، فيما تبنت الوزارة خلال الفترة الماضية سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك.

وبحسب وزير الزراعة السيد القصير، فإن مصر نجحت في احتلال المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج أسماك البلطي، وذلك بعد إدراج نظام القطاع الزراعي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات الإجرائية والإصلاحية.

وساهمت المشروعات بشكل كبير في زيادة الإنتاج السمكي، كان من بينها عدد من المشروعات القومية الجديدة، من المشروعات التابعة للهيئة، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية السويس وبورسعيد.

ووصل إنتاج مصر الحالي إلى 2.2 مليون طن 80% منها من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية في يوليو الماضي.

بينما تستورد مصر 300 ألف طن من الأسماك المملحة والأنواع غير الموجودة بمياه البحرَين المتوسط والأحمر أو نهر النيل، ويستهلك الفرد الواحد سنويًا 21 كيلو جرام من الأسماك، وهو الرقم المتفق عليه.

إلى جانب مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه خلال يناير الماضي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.

وهو المشروع الذي توقع له الجميع أن يكون نقلة نوعية في الاستزراع السمكي، حيث يضم 5908 حوض على مساحة 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث.