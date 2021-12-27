الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مرثا محروس تؤكد ضرورة تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة المؤسسات

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن  تنظيم الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية اجتماع الدورة (25) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عبر  الفيديوكونفرنس، يؤكد على وجود أهداف مشتركة لدولنا العربية حول محور التنمية مما يساهم في تعزيز التعاون والتكاتف لبناء مجتمع عربي قائم علي التكنولوجيا الرقمية مما ينتج عنه إتاحة الفرص الاستثمارية للابتكار.

وأكدت مرثا محروس، على ضرورة تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة المؤسسات لتتناسب مع خطة الدولة في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأضافت "وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب"، أن مصر تسعي جاهدة لتطوير البنية التحتية  التي بطبعها سوف يكون لها عائد اقتصادي وتجعل منها مطمع لجذب المستثمرين.

كما نوهت "محروس" عن جهود مصر أيضا لربط الدول ببعضها من خلال تطوير البنية التحتية بين الدول بنظام الكابلات المشتركة والسعي لإيجاد أرضية مشتركة لتلاقي المشاريع الاستثمارية.

كما شددت على تصريح وزير الاتصالات "عمرو طلعت" فيما يخص دور مصر في تبني رؤية بناء مجتمع رقمي شامل من كافة النواحي وترسيخ الالكترونيات في كافة المجالات، مؤكدة على ضرورة الاتحاد للتطوير من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية واختتمت ننتظر الثمار المنتجة من المشاركة العربية فبالتأكيد تبادل الخبرات  والتجارب سيساهم في تحقيق رؤية الدولة في بناء مصر الرقمية.

ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الدورة (25) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى نظمته الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور خالد والي الأمين مدير إدارة تنمية الاتصالات بجامعة الدول العربية.

وفى كلمته خلال الاجتماع؛ أكد طلعت أن هذا اللقاء يعد استكمالا لمسيرة العمل العربى المشترك من أجل توحيد الجهود والأهداف لتحقيق مجتمع عربى رقمى يكون محوره المواطن ودعامته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى محاور العمل السبعة التى تتبناها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى تشمل النفاذ الى وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، والخدمات والبيانات، وتعظيم الاستخدام الفاعل والمتنوع للتكنولوجيات الرقمية والبيانات، والابتكار المرتكز على التقنيات والبيانات، وإتاحة فرص العمل ذات الصلة، وتحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطن مع الادماج، ورفع درجة الثقة لدى المؤسسات والأفراد فى الاقتصاد الرقمي، والسعى نحو أسواق أكثر انفتاحا.

النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حزب حماة الوطن مجلس الوزراء العرب جامعة الدول العربية الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

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