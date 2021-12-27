استعدادا لـ2022.. لماذا يجب التفكير في ذكريات العام الماضي؟

العام الجديد دائمًا ما يبدو وكأنه بداية جديدة ونقطة لانطلاق التغييرات الإيجابية، أو تحديد أهداف جديدة ، أو اتخاذ قرارات مصيرية، وفي كثير من الأحيان تبدأ كل البدايات الجديدة من نهاية شيء آخر، لذلك بالإضافة إلى التفكير فيما تريده من العام المقبل، من المهم التفكير في الكيفية التي مر بها العام الماضي.

ونعرض لكم فيما يلي، لماذا من المهم التفكير في أفضل وأسوأ ما حدث في عامك الماضي، لمساعدتك بالعام الجديد.



لماذا يجب عليك التفكير فيما حدث العام الماضي

احتفل بفوزك

من الجيد أن يحتفل الأشخاص بانتصاراتهم في نهاية العام، وقد يبدو تسليط الضوء على هذا الأمر أكثر أهمية في هذه المرحلة الزمنية مع ما يحضره لنا فيروس كورونا المستجد من قلق وتوتر، والفترة الخاصة بنهاية العام علي وجه التحديد تمنحنا فرصة للتركيز على الأمور الإيجابية، طبقا لموقع «metro».

وتعد مشاركة مكاسبنا أمرًا جيدًا لاستحضار هرمونات السعادة، بالإضافة للاستعداد للعام الجديد.

فكر فيما لم ينفعك

سواء كنت تفكر في الأشياء التي نجحت، أو الأشياء التي لم تنجح من القرارات المهنية إلى العلاقات، فهذا هو الوقت المثالي لإعادة التقييم، من أجل تحديد ما هو مهم بالنسبة لك، إذ من المستحسن تغيير الأشياء إذا لم تكن تعمل في صالحك في الوقت الماضي.

وباختصار، فإن الإجابة على سؤال لماذا يجب عليك التفكير فيما حدث العام الماضي، هي أن النظر إلى الوراء سيساعدك على التطلع إلى الأمام بشكل أكثر نجاحًا، وبدون تفكير لا يمكن أن يكون هناك رؤية حقيقية أو تغيير أو تقدم، لذلك من المفيد أن تحدد ما الذي لم ينجح في الموقف.