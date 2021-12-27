«زميلنا عضوًا عزيزًا في فريقنا و سيظل في ذاكرتنا دائما».. أول رد من شركة التجمع الخامس عقب انتحار موظف بها

نشرت شركة تيليبيرفورمانس أول بيان رسمي لها حول أنتحار أحد موظفيها وقالت فى بيان عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك منذ قليل :« تنعى شركة تيليبيرفورمانس مصر الخسارة المأساوية لفقد أحد زملائنا و التي حدثت يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في مقر الشركة بالتجمع الخامس».

وأضافت: على الفور تم استدعاء الإسعاف بينما هرع الطبيب الداخلي لمساعدته وصل المسعفون إلى مكان الحادث في الدقائق التالية ونقلوه إلى أقرب مستشفى ولكن لسوء الحظ لم يستطع الأطباء إنقاذ حياته، و قد تواصلنا مع عائلته على الفور لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة والدعم، وسنواصل القيام بذلك.

و قد صرح المدير التنفيذي للشركة مصطفى فهمي بأن ما حدث لزميلنا كان بمثابة صدمة لنا جميعا و ندعو له بالرحمة، و لعائلته وزملائه بالصبر والسلوان.

وقالت الشركة: إن زميلنا عضوا عزيزا في فريقنا و سيظل في ذاكرتنا دائما، إن سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب.

و نتعاون حالياً بشكل كامل مع السلطات المحلية ونجري أيضاً تحقيقاً داخلياً لفهم الظروف التي أدت إلى هذه المأساة.. كما نحترم رغبة الأسرة في الخصوصية ولن نقدم أي تفاصيل أخرى للجمهور.

وكان قد أقدم موظف على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، داخل إحدى الشركات بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بسبب توبيخ مديره له وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة، وفى أول تحرك حكومي.

وتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها، وبالانتقال والفحص تبين أن الموظف نور عاشور، انتحر إثر خلاف وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة.