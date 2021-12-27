الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 4186 مخالفة بينها 1175 تجاوز السرعة المقررة

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4186) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير(1175) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(188) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة، و(7) مخالفات شروط التراخيص، و(15) مخالفة موقف عشوائي.

وتزامنًا مع وقوع حادث بمدينة السادس من أكتوبر، أسفر عن مصرع شاب أثناء التسابق بسيارته مع آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة موقف عشوائي

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الأخلاق المصرية

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