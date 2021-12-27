ايمان العبودي: أدوات حكومية لتشجيع صغار المصدرين لدول أفريقيا

قالت إيمان مصطفى العبودي مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد عام 2014، عظمت مصر من جهودها تجاه القارة الإفريقية؛ من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات كما كثف الرئيس من تحركاته و زيارته لدول القارة والعمل على زيادة الصادرات لكافة المجالات وعلى راسها قطاع التشييد والبناء لتصل بنحو 4.8 مليار دولار .

الدولة تمنح صالحات لشركات الصغيرة

وأكدت «العبودي » فى تصريحات خاصة لـ«الدستور » أن الدولة مهتمة بصغار الشركات والمصانع ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة الصادرات في جميع المجالات من خلال الدورات التى تتعلق بتسويق المنتجات الكترونيًا، داخليًا وخارجيًا.

وأوضحت أن قطاع التشييد يعمل على تنظيم دورات تدريبية للمصدرين وإعداد خطة تصديرية متكاملة للسوق الإفريقية.

وأشارت إلى أن هناك تشجيع المصدرين من خلال منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية بدلًا من نسبة المساندة الأساسية وتحمل نسبة تتراوح من 50% إلي 80% من تكلفة الشحن لأفريقيا وهو ما يحسن من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة ومساعدة المصدرين في فتح أسواق جديدة في أفريقيا .

وأضافت العبودي، أن الدولة تحاول تقليل التحديات التى تواجه صغار المصدرين، و أهمها صعوبة عملية النقل نظرًا إلى أن معظم الدول الافريقية حبيسة وتحتاج إلى تواجد أسطول نقل جوي لسهولة نقل البضائع والسلع، التغطية التأمينية للبضائع، مؤكداً على تطبيق برنامج دعم ائتمان الصادرات المصرية لسوق الافريفي والعمل على تخفيض الضرائب.

يذكر أن أفريقيا سوق كبير فيه مليار ومائتي مليون مواطن افريقي وهي سوق كبير ومعدل النمو الاقتصادي من اكبر المعدلات علي مستوي العالم وتمتلك القارة 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الأحتياطى العالمى للنفط و 43 % من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية . و رغم ان كل هذه الموارد الطبيعيه تمتلكها القاره الافريقيه الا انها غير مستغله الاستغلال الأمثل