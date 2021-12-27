الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الدولار أمام الجنيه للشهر الثالث في بداية التعاملات الصباحية

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

 حافظ سعر الدولارعلى استقراره أمام الجنيه، للشهر الثالث على التوالي، في بداية التعاملات اليوم الإثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى مدار شهري أكتوبر ونوفمبر" الماضي، استقر سعر الدولار أيضًا.
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع .
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعرالدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع ، وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه و 15.76 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.66جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .

أسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت أسعار العملة الأوروبية (يورو) في الشراء والبيع، وذلك بعد أن شهدت خلال شهر نوفمبر تراجعا كبيرا ما بين 40 - 50 قرشا للشراء وللبيع ، ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة 17.69 للشراء، 17.82 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في المركزي 
وفي البنك التجاري الدولي، تباينت العملة الأوروبية لتسجل 17.71 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع ، وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.72 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع.
وشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم تباينا في الشراء والبيع ، بعد أن شهد هبوطا تراوح مابين 47 - 75 قرشا خلال شهر نوفمبر الماضي، ففي بنكي مصر والأهلي سجل 20.94 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع، في الوقت الذي استقر فيه سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي ، ليسجل 20.96 جنيه للشراء ، 21.14 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.06 جنيه للشراء، 21.09 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

سعر الدولار في المركزي المركزى الدولار سعر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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