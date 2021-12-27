تعيين 1578 شابًا واستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1578 شاباً، منهم 36 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2981 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة، و949 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 34 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وتم تحويل 17 شكوى للقضاء، و 4 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بصرف 71 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ28 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4550 عاملا.

وأشار مدير المديرية، إلى أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 340 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقد ندوتي توعية للعمال حضرها 30 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 85 منشأة ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بإستخراج 41 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 89 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وكانت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بتعيين ١٥٤٥ شاباً ، منهم ٢٣ شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها ٢٦٨٨ شاباً.