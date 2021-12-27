«الشاعري» و«عباس» يستعيدان أجواء التسعينات في حفل رأس السنة بالعين السخنة

يعود النجم حميد الشاعري، إلى جمهوره في حفلات رأس السنة وأعياد الميلاد من خلال حفل ضخم تعاقد عليه مؤخرًا يحييه يوم الخميس المقبل، بالعين السخنة ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.

ويقدم الشاعري، الحفل بمشاركة الفنان هشام عباس، ليستعيد الاثنان حفلات التسعينات من جديد، حيث تم الاتفاق مع الشركة المنظمة للحفل على الاستعداد بشكل مميز للغاية وتوفير أهم التجهيزات والتطويرات في الضوء والصوت.

ويقدم الثنائي حميد الشاعري، وهشام عباس، مجموعة مميزة من أهم أغنياتهما التي اشتهرا بها خلال السنوات الماضية وحققت شهرة لكل منهما.

ويأتي الحفل ضمن المفاجآت المتتالية التي يقدمها الشاعري لجمهوره، حيث ظهر قبل أيام في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، وفاجئ الجمهور بإطلالة مميزة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدم حميد الشاعري في حفل ختام المهرجان السينمائي، أغنية "الأفلام" والتي أعدت خصيصًا لإهدائها حفل مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ43.