«صيدلة حلوان» تنظم حملة لمكافحة الإدمان

نظم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان حملة موسعة لمكافحة الإدمان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة .

وأكد الدكتور ممدوح مهدي على حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في مكافحة الإدمان وخاصة أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من الشباب وهم أكثر فئة مستهدفة لمثل هذه الحملات.

وأضاف الدكتور سامح سرور إن هذه الحملة تأتي في إطار استثمار الكلية للمعرفة التي تقدمها لطلابها في خدمة المجتمع المحيط، وخاصة في مثل هذه الحملات التي يقوم بها الشباب من طلاب الكلية، حيث يكون استجابة الشباب لأقرانهم من الشباب أكبر بكثير وذات تأثير أقوى.

وقام خلال الحملة طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بتصميم مطبوعات لشرح أنواع الإدمان المختلفة من مواد مخدرة مثل الحشيش والماريجونا وأدوية يتم استخدامها بصورة خاطئة مثل الترامادول وشرح كيفية عمل هذه المواد وأثرها المدمر على الصحة، وقد امتدت الحملة على مدار أسبوع داخل الحرم الجامعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وقام خلالها الطلاب بتقديم معلومات عن أنواع المواد المخدرة المختلفة وأعراض الإدمان المرتبطة بكل نوع من هذه الأنواع والآثار والمضاعفات الناجمة عن الإدمان، وتطرقوا إلى سبل العلاج، وقد تم تنظيم حملة التوعية تحت إشراف الدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم.

وفي سياق آخر أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تنفيذًا لتوجيه الرئيس الخاص بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل تعزيز بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المُنتظمة، فقد قرر المجلس تكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وكذلك تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية، وتُقدم الجامعات المتنافسة عروضها على بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتشجيع الطلاب المُتميزين فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، على أن تكون هذه المسابقات الفنية لها صفة الاستمرارية والاستدامة بكافة الجامعات، وكلف المجلس نائب الوزير لشئون الجامعات ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بإعداد الجداول الزمنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك، وعرضها باجتماع المجلس القادم.

