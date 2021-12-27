الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون تنظيم الجامعات

مجلس النواب
مجلس النواب

 يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، جلساته العامة، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

وتشهد الجلسة - أيضًا - نظر  49تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من التواب  اشكاليات دوائر اهم الانتخابية.

مجلس النواب الجلسة العامة اللجنة المشتركة الحكومة الطاقة الجديدة والمتجددة تنظيم الجامعات

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وائل لطفي

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