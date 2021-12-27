اليوم.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون تنظيم الجامعات

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، جلساته العامة، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

وتشهد الجلسة - أيضًا - نظر 49تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من التواب اشكاليات دوائر اهم الانتخابية.