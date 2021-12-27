الأردن يتجه لإجراء تعديلات دستورية تتعلق بمجلس الأمن الوطنى

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، لدى اجتماعها الأحد برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “بترا” الأخبارية، أشار العودات، في مؤتمر صحفي، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلا عن الوطني.

وأوضح أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".

كما لفت إلى أن اللجنة شطبت "الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك الأردني لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك".

وأشار إلى أن "هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية".

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 43 وفاة و1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في موجزها الإعلامي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 12487، فيما بلغت الإصابات 1052868.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5256 حالة، ليصل الإجمالي إلى 997546، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 42835.

كما بلغ عدد الحالات التي دخلت اليوم إلى المستشفيات 124 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 106، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1050 حالة.