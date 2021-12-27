اليوم.. الحكم على أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، الحكم على أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخرين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، حملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

اتهامات أيمن منصور ندا

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أنها تتهم «أيمن منصور أحمد ندا» - 49 سنة - مقیم حدائق الأهرام – الجيزة يعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة لأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف قرار الإحالة: «أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها».

وتابع: «سب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين والمتاح للكافة بأن وجه لها الألفاظ المبينة ببند الاتهام الثاني والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها ».

وأوضح: «قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنًا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف».

وأشار قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليه المذكور ببند الاتهام السابق علنًا بطريق التعبير بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ البذيئة والتي حطت من قدرة ونالت من شأنه وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه التكليف.

ونوه قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليها رانيا متولي هاشم عبدالرحمن المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 طعنة في عرضها وكان ذلك بسبب أدائها لذلك التكليف».

وأكمل أنه «سب المجني عليه عبدالصادق محمد عبدالعزيز الشوربجي المكلف برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020 علنًا بطريق النشر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين بنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدره ونالت من شأنه وكان ذلك بسبب أدائه التكليف».

ولفت إلى أنه «سب المجني عليه طارق على محمد سعدة نقيب الإعلاميين علنًا بطريق النشر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح لكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدره ونالت من شأنه».

وزاد قرار الإحالة: «استخدم الحساب الإلكتروني الشخصي الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغرض ارتكاب الجرائم على ».