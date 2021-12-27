مصرع طالبة أسفل عجلات سيارة نقل بقرية أبيج بدائرة مركز كفرالزيات

لقيت تلميذة في الصف السادس الابتدائي مصرعها أسفل عجلات سيارة نقل بقرية أبيج بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات حول بلاغًا من الأهالي، بمصرع تلميذة، بعد أن صدمتها سيارة، أثناء خروجها من مدرسة بقرية أبيج بدائرة المركز. بطريق الخطأ.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين مصرع" حنان. فياض" تبلغ من العمر 12 عاما وتلميذة في الصف السادس الابتدائي بعد أن صدمتها سيارة بطريق الخطأ يقودها ابن عم والد الطالبة وتم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير كافة أوجع الرعاية الطبية وفور وصولها فارقت الحياة ولفظت أنفاسها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات.

حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة والتصريح بالدفن.



كان طريق طريق طنطا كفر الشيخ الدولى بمحافظة الغربية شهد إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على الطريق.



تلق اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص وإصابة عدد من الركاب.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف مصابين فى حادث تصادم الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ، وتبين إصابة كلا من "سمير.س.ع" من كفر الشيخ عمره 60 سنة، مصاب بنزيف من الأنف، و"فاطمة س م" من طنطا عمرها 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسىرى وكدمات متفرقة، و"جمالات م ب" من قطور عمرها 60 سنة مصابة بسحجات و كدمات، و"محمد.ع.م" من قطور عمره 30 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه 3 سم و"إبراهيم.أ .أ" من طنطا عمره 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و"حبيبه.ع.أ" من قطور عمرها 20 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن 2 سم، و"رأفت ر.أ" من طنطا عمره 57 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وما بعد الارتجاج و"تامر. م.ح" من طنطا عمره 40 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن تم نقل جميع المصابين إلى طوارئ مستشفى جامعة طنطا.



تم رفع آثار الحادث من علي الطريق وحرر محضر بالواقعة وتم تسيير حركة المرور مرة أخرى.