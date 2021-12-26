«جمارك السويس» تفرج عن 762 سيارة ملاكى بـ141 مليون جنيه خلال نوفمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي برئاسة أحمد عبد الشكور خضير، نهائيا عن 762 سيارة ملاكى للاستخدام الشخصى والتجارى خلال شهر نوفمبر الماضي منها 412 نظم خاصة (إعفاءات ذوى إعاقة وإعفاءات أخرى) بقیمة إجمالية بلغت 141 مليونا و16 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات حوالى 31 مليونًا و362 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المحصلة 14 مليونًا و753 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 46 مليونًا و116 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال الشهر نفسه 45 سيارة، كما تم إعادة تصدير 116 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.