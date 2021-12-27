تكريم أحمد عبدالعزيز ضمن ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

أقام منذ قليل ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، حفلا لتكريم الفنان أحمد عبد العزيز تحت عنوان "مين اللي مايحبش أحمد" في إطار الاحتفالية التى يقيمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، بحضور كلا من الفنانة رجاء حسين والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد سلامة، الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين، والفنان محسن صبرى، ولفيف من الإعلاميين والفنانين.

بدء حفل التكريم بعرض فيلم تسجيلي استعرض الحياة الفنية للفنان أحمد عبد العزيز، من إخراج الدكتور أشرف أبو النجا، والتسجيل الصوتي للفنانة سماح أنور .

وتحدث أحمد عبد العزيز خلال الندوة حول أهمية دور المسرح فى المدرسة بكل المراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، كما قدم جزء من مسرحية ..تمن الحرية.. باللغة العربية أثناء حفل تكريمه، مطالبا الدولة بالاهتمام بالمسرح والثقافة والفنون.

ولفت إلى أن المسرح والثقافة والفنون لا يسمح لأى انسان بالتطرف في التفكير وأن التفكير الدرامي يجعل الإنسان يقوم بوزن الأمور داخل تفكيره.

وشارك عبد العزيز في حكاية "أوضة وصالة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، والذي عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في بطولة الحكاية إنعام سالوسة، ورشوان توفيق، وشاهيستا سعد وإخراج عصام نصار .

يذكر أن حفل تكريم النجم أحمد عبد العزيز حمل عنوان "مين اللى ميحبش أحمد"ونظمه مساء اليوم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج د. أشرف أبو النجا بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

تجدر الاشارة الى ان الفنان احمد عبد العزيز من مواليد مدينة الاسكندرية وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، ثم حصل على البكالوريوس كذلك من المعهد العالي للفنون المسرحية.