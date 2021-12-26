الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الرؤية والإنجاز»: 11 مبادرة ثقافية خلال 7 سنوات

كتاب الرؤية والإنجاز
كتاب الرؤية والإنجاز

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الصادر عن مجلس الوزراء، مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة القطاعات والوزارات، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة، خاصة في قطاع الثقافة، لرفع الوعي، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وبناء الإنسان، والقضاء على الأفكار الظلامية.

وخلال السطور التالية؛ نرصد أهم المبادرات الثقافية التي تم إطلاقها خلال هذه السنوات…

- مبادرة "صنايعية مصر" في يوليو 2019 بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان.
- مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" في يوليو 2018 بهدف بث ما تملكه الوزارة وقطاعاتها المتعددة من كنوز إبداعية وفكرية وفنية أون لاين عبر قناة الوزارة عبر اليوتيوب خلال أزمة كورونا.
- مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" في 2018 التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ومواصلة خطوات استعادة دور المسرح التنويري في المحافظات لبناء الإنسان وتطوير المجتمع.
- مبادرة "تراثك أمانة" في يناير 2018 بهدف حفظ الوثائق والمخطوطات النادرة بشكل علمي أكاديمي وضمها إلى الكنوز القومية التراثية.
- مبادرة "اعرف جيشك" في مارس 2018 بهدف تقديم أعمال توضح التضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
- مبادرة الورش المسرحية "ابدأ حلمك" بهدف دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة.
- مبادرة "ذاكرة المدينة" في يوليو 2020 بهدف توثيق الهوية المعمارية للمناطق التراثية في مصر.
- مبادرة "المؤلف المصري" في أغسطس 2020 بهدف إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لدعم وإثراء المسرح المصري.
- مبادرة "الصوت الذهبي" في أغسطس 2020 بهدف اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في مختلف مجالات الإبداع.
- مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" المسرحية في أبريل 2020 بهدف تقديم أعمال عالمية بالأسلوب الإبداعي المصري.
- مبادرة "سلسلة علاقات ثقافية" بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة ضمن خطوات توطيد الأواصر بين مصر ومختلف الدول.

الرؤية والإنجاز مجلس الوزراء مصر تنطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الثقافة المبادرات الثقافية مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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