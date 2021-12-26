«بلدنا الحلوة».. احتفالية حول المشروعات القومية بتعليم الإسكندرية

نظمت إدارة المنتزة التعليمية، بالإسكندرية، بقيادة شريف فتحي، مدير إدارة المنتزة التعليمية، احتفالية "بلدنا الحلوة" والتي تضمنت عروضًا فنية وتابلوهات استعراضية حول المشروعات القومية في جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا تقديمية حول عدد من المشروعات القومية في مصر، بالإضافة إلى تقديم تابلوهات استعراضية للإنجازات الرياضية التي تحققت في الفترة الأخيرة، والحرب على الإرهاب.

وفي تصريحات على هامش الفعالية، شدد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على أهمية هذه الفعاليات التي تأتي في إطار نشر الوعي وثقافة الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب للفخر بوطنهم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة.

وتقدم أبوكليلة، بالشكر لأسرة الدراسات الاجتماعية بالإدارة علي حسن التنظيم والإبداع الفني الذي لاقي إعجاب المشاركين.

وشارك النائب إيهاب أبوكليلة رفقة شريف فتحي، في توزيع الدروع وشهادات التكريم على الطلاب المشاركين في الاحتفالية.

حضر الاحتفالية النائبين محمد حسين الحمامي، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضوا مجلس النوم، وسط مشاركة من قيادات الادارة التعليمية والموجهين ومدراء المدارس والطلاب وأسرهم.