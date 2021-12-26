المباحث تكثف تحرياتها.. مصرع شاب سقط من الطابق الثاني بمنطقة البساتين

شهد، اليوم الأحد، منطقة البساتين واقعة مؤسفة، حيث لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن في ظروف غامضة.

كان قد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من الطابق الثامن، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.