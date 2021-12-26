الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المباحث تكثف تحرياتها.. مصرع شاب سقط من الطابق الثاني بمنطقة البساتين

مصرع شاب سقط من
مصرع شاب سقط من الطابق

شهد، اليوم الأحد، منطقة البساتين واقعة مؤسفة، حيث لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن في ظروف غامضة.

كان قد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من الطابق الثامن، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.

 

قسم شرطة البساتين شبهة جنائية ظروف غامضة منطقة البساتين سقط من الطابق شخص مصرعة لقى شخص محضر بالواقعة

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الأخلاق المصرية

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