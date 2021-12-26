افتتاح ملتقى حقوق ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الملتقى الذي نظمه مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس حول القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وذلك بقاعة كلية العلوم.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، أن مسمى (ذوي الإعاقة) يعد وساما على صدر من يحمله للتذكير أنه شخص بذل مجهودا أكبر من الشخص السليم للوصول إلى هدفه.

وأضاف أن جامعة عين شمس تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم، بهدف تقديم خريج ذى جدارة؛ من خلال تنمية قدراته وتوفير سبل الوصول إلى جامعته بشكل مناسب، لافتا إلى أن الجامعة منذ عام 2013 حتى العام المالى الحالى أنفقت مبالغ ضخمة للإتاحة لذوى الإعاقة؛ حيث تمت مراعاتهم في الإنشاءات الجديدة، كما تم تحديث الإنشاءات القائمة، بالإضافة لتجديد مركز الإبصار بكلية الآداب وتحقيق الاتاحة في كافة أرجاء الحرم الجامعي.

وأضاف أنه كانت هناك مراكز صغيرة في الكليات تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، حتى تم إنشاء المركز الرئيسي الذي ساعد على تنمية المراكز الصغيرة ووضع استراتيجية عامة للتعامل مع ذوي الإعاقة، كما يقوم المركز بتقييم احتياجات ذوي الإعاقة وفقا لمعايير عالمية لتحقيق مزيد من الإتاحة، وتحديد قدراتهم التي يمكن تنميتها بحيث يصبحوا أعضاء مفيدين للمجتمع.

وأكد سعود أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى مشاركة كافة أعضاء المجتمع فى عملية التنمية، خاصة أنه وفقا للقانون الجديد لذوى الإعاقة فما يقرب من 10 ملايين فرد يقع تحت فئة ذوي الإعاقة، أي ما يقرب من 10% من المجتمع ولذلك علينا تأهيلهم بشكل جيد وإشراكهم في التنمية.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على القانون الجديد لذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية وشرح بنودها للتنفيذيين في كافة الكليات سواء كان صاحب الإعاقة طالب أو عضو هيئة تدريس أو من العاملين بالجامعة.

من جهتها، أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أن هدف المركز تخريج طالب يستحق الشهادة التى تمنح له، حيث يتم توفير كافة المتطلبات التى يحتاجها الطالب كمراعاته في المادة العلمية وتوفير الأدوات المناسبة التي تحقق التعليم بشكل جيد مثل توفير لغة الإشارة، زيادة وقت الامتحان، التعامل مع صعوبات التعلم، تقديم ورش عمل وغيرها؛ لتقديم خريج يتمتع بنفس كفاءة الشخص السليم.

وأضافت أن المركز يولي اهتمامًا بالإعاقات الخفية، ففي بعض الأحيان يعاني الطالب من إعاقة ولكنه لا يفصح عنها، فيقوم المركز بتحديد قدراته وتوفير سبل الاتاحة التى تحقق تخريج شخص مؤهل.