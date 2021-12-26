الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بجامعة زويل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعمًا لا محدود لبناء وتطوير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تضم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية، ووادي العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن اهتمام السيد رئيس الجمهورية ساهم في تحويل حلم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى حقيقة، وأن تُصبح المدينة صرحا تعليميا عالميا.

وقدم الوزير الشكر لكل أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته اليوم الأحد، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع مُنتسبي الجامعة، على جهودهم المستمرة من أجل تطوير المنظومة التعليمية في الجامعة، مشيرًا إلى تمتع أعضاء هيئة التدريس بخبرات دولية في البحث والتدريس بالجامعات الدولية الكُبرى والمعاهد البحثية المُتميزة، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى أن تُصبح صرحا تعليميا دوليا.

وأشار الوزير إلى أن جامعة زويل بصدد الحصول على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد العالمية في الهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية "ABET"، بنهاية العام الأكاديمي 2021-2022، لأربعة برامج دراسية في العلوم والهندسة؛ كأول جامعة أهلية مصرية تحصل على هذا الاعتماد، على الرغم من حداثة الجامعة التي تم إنشاؤها منذ 8 سنوات.

واستعرض الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، المشروعات التنفيذية التي تم تنفيذها، والمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن مُعدلات إنجاز تلك المشروعات تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، لبدء الدراسة بها خلال العام الجامعي الجديد 2022-2023.

وعلى هامش الاجتماع، قام الوزير بتفقد المبنى الإداري والثقافي والسكن الطلابي والمبنى الأكاديمي، كما شاهد تصميمات توضيحية لمكونات المدينة، ووجه الوزير بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مسبقًا للتنفيذ.

الجدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد مؤسسة علمية بحثية غير هادفة للربح، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من الطلاب والباحثين القادرين على التفكير النقدي والإبداعي، وإتقان العلوم الأساسية والتأهيل لسوق العمل.